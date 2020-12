Stiri pe aceeasi tema

- Romania va dispune, in urmatorii patu ani, de 30,4 miliarde de euro de la Uniunea Europeana pentru redresarea economioei dupa pandemia de coronavirus. Pe lista de obiective care urmeaza sa fie executate cu acesti bani se numara doua investitii din Timis: finalizarea Autostrazii Lugoj – Deva si drumul…

- Cautari ale polițiștilor timișoreni in cazul unui tanar de 17 ani. Oamenii legii au intrat in alerta dupa ce minorul a plecat de acasa și nu s-a mai intors. Cei care au informații sunt rugați sa sune la 112 sau sa contacteze cea mai apropiata secție de poliție.

- Luni dimineața s-a dat alarma, dupa ce femeia, care plecase inca de duminica pe un traseu dificil din munții Retezat nu a mai... The post Tragedie in munți. O femeie din Lugoj a fost gasita moarta dupa mai multe zile in care a fost cautata de salvamontiști appeared first on Renasterea banateana .

- Femeia in varsta de 61 ani, din municipiul Lugoj, cautata de trei zile de salvamontisti si jandarmii montani in muntii Retezat a fost gasita decedata pe malul Lacului Slavei, in cursul zilei de 14 octombrie 2020. Femeia plecase in cursul zilei de duminica pe un traseu dificil din muntii Retezat…

- Conform oamenilor legii, tanarul de 25 de ani s-a dus la cumparaturi cu nasul sau, sambata seara. La intoarcere, pe o strada din localitatea Tomnatic, cei doi s-au intalnit cu socrul tanarului care era insotit de un baiat de 13 ani si un altul de 17 ani. Citește și: Descindere la o petrecere…

- Bataie in plina strada in comuna Tomnatic, din județul Timiș. Potrivit Opinia Timișoarei, sambata, 10 octombrie, un tanar de 25 de ani a fost atacat de socrul sau și de doi copii, iar apoi a fost injunghiat de unul dintre minori.Barbatul și nașul sau se intorceau de la cumparaturi. S-au intalnit pe…

- Dominic Fritz s-a nascut in 1983 in sudul Germaniei, intr-o familie catolica cu opt copii. In 2003 a absolvit un liceu romano-catolic din Germania. A absolvit studii de stiinte politice si administrative in Germania, Franta si Anglia, iar in 2019 a acceptat un post de consilier in cadrul Agentiei…