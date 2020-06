Peste 3.600 de turisti au vizitat Castelul Corvinilor in minivacanta de Rusalii, ceea ce arata ca turismul "incepe sa se dezmorteasca" si ca oamenii incep sa-si indrepte atentia spre obiectivele din tara, au apreciat miercuri reprezentantii Muzeului Castelul Corvinilor. In urma incasarilor pe biletele de intrare in castel, in perioada 5-8 iunie au fost generate incasari de 90.607 lei, ce au fost virate la bugetul local al Primariei Hunedoara. "In anii trecuti, lunile de vara erau cele in care numarul de turisti crestea exponential. Anul acesta este diferit. Totusi, noi suntem bucurosi sa raportam…