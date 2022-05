Hunedoara: Locomotivă de tren, deraiată între Băniţa şi Merişor / Mecanicul a fost rănit ”Locomotiva deraiata intre Banita si Merisor. Traficul este blocat pe ambele linii”, a anuntat, joi, ISU Hunedoara. Sursa citata a precizat ca mecanicul locomotivei a fost ranit, fiind preluat de un echipaj al SAJ Hunedoara, care il transporta la spital. ”Traficul feroviar ramane in continuare blocat pe sectia de circulatie Petrosani – Simeria, pe ambele sensuri, pana la remedierea situatiei”, a mai prcizat sursa citata. Deocamdata, nu au fost stabilite imprejurarile producerii accidentului. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

