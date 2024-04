”Pompierii Detasamentului Deva au intervenit, cu putin timp in urma, pentru inlaturarea pericolului unui eveniment chimic, ce s-ar fi putut produce din cauza unui recipient metalic umplut cu o substanta toxica dizolvanta, aflat in curtea unei firme din localitatea Mintia. Apelul la numarul unic de urgenta 112 a fost efectuat de unul dintre angajatii agentului economic. Acesta a observat ca recipientul cu capacitatea de 200 litri, plin cu substanta chimica, s-a deformat brusc si din motive necunoscute”, a transmis ISU Hunedoara. Potrivit pompierilor, s-a actionat in etape pentru racirea recipientului…