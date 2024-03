Un incendiu de proportii a izbucnit, in noaptea de duminica spre luni, la Judecatoria Cornetu, unde mai multi oameni de afaceri si politicieni si-ar fi rezolvat dosarele grele. Focul s-a produs in contextul in care descoperiri recente arata ca Judecatoria Cornetu, prin mai multe sentințe judecatorești, a decis acordarea unor despagubiri halucinante catre o firma […] The post ARDE Judecatoria „smecherilor” de la Cornetu! Interventie de amploare a pompierilor (VIDEO) first appeared on Ziarul National .