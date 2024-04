Intervenție a echipajului CBRN, după ce un recipent cu o substanță toxică s-a deformat (foto) Pompierii Detașamentului Deva au intervenit, miercuri dupa-amiaza, pentru inlaturarea pericolului unui eveniment chimic, ce s-ar fi putut produce din cauza unui recipient metalic umplut cu o substanța toxica dizolvanta, aflat in curtea unei firme din localitatea Mintia. Apelul la numarul unic de urgența 112 a fost efectuat de unul dintre angajații agentului economic. Acesta a […] Articolul Intervenție a echipajului CBRN, dupa ce un recipent cu o substanța toxica s-a deformat (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

