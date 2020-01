Stiri pe aceeasi tema

- Salvamontistii din tara au fost solicitati sa intervina la peste 500 de actiuni de salvare si de acordare a primului ajutor pe parcursul lunii decembrie, fiind salvate 563 de persoane, potrivit presedintelui...

- Trei turiști au fost salvați de jandarmii montani din Valcea, duminica dupa-amiaza, dupa ce mașina in care se aflau s-a rasturnat in apropiere de Obarșia Lotrului, potrivit Mediafax.Potrivit Jandarmeriei Valcea, mașina in care se aflau cele trei persoane a fost implicata, duminica dupa-amiaza,…

- Sase tineri germani si-au pierdut viata si alti 11 au fost raniti in noaptea de sambata spre duminica in nordul Italiei cand o masina care circula cu viteza mare a intrat in grupul lor, a relatat duminica presa italiana, citata de France Presse, potrivit Agerpres.Dupa ce isi petrecuse seara…

- Doi tineri care s-au blocat cu ATV-ul in zapada, in zona Bratioara, din județul Argeș, au fost salvați de jandarmii montani de la postul din Rucar, care au reușit sa ajunga la ei și sa ii coboare in siguranța, potrivit Mediafax.Potrivit jandarmilor argeșeni, doi tineri de 25, respectiv 22…

- Circa 40 de turisti ramasi cu masinile blocate din cauza ghetii de pe DJ 714 din zona montana a judetului Dambovita au fost ajutati, vineri, de jandarmii montani, salvamontisti si politisti, informeaza Inspectoratul Judetean de Jandarmi IJJ Dambovita."Jandarmii montani de la Postul Pestera, salvamontistii…

- Condițiile meteorologice și mașina neechipata corespunzator puteau fi fatale pentru trei persoane din județul Galați, care s-au aventurat in zona Luncile Prigoanei, unde au ramas impotmoliți cu mașina. In urma unui apel la 112, un echipaj de jandarmi din cadrul Postului de Jandarmi Montan Șugag a intervenit…

- Doi tineri din Maroc prinsi sub zapada au fost salvati dupa ce unul dintre acestia a publicat pe Facebook o inregistrare video in care solicita ajutor, au precizat vineri autoritatile, potrivit DPA, citata de Agerpres.Cei doi au fost prinsi in zapada timp de mai multe ore pe muntele Tidgine in nordul…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut, miercuri, o intrevedere cu secretarul de stat american, Michael Pompeo, in marja reuniunii sefilor diplomatiilor din tarile NATO, desfasurata la Bruxelles. Cei doi inalti oficiali au trecut in revista agenda reuniunii ministeriale NATO si au evidentiat…