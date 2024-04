Stiri pe aceeasi tema

- O noua operațiune de cautare -salvare in aceasta dimineața a SPJ Salvamont Maramureș in zona de frontiera, Vf Șerban, M-ții Maramureșului. The post A intervenit elicopterul de la Targu Mures Inca un ucrainean ratacit pe munte este cautat de salvamontisti si politisti de frontiera first appeared on Informatia…

- Acțiune de cautare-salvare in desfașurare a SPJ Salvamont Romania in zona greu accesibila a M-tilor Maramureșului pentru recuperarea unui cetațean ucrainean de 47 ani care a trecut frontiera. The post VIDEO Un ucrainean care a trecut ilegal frontiera s-a ratacit in munti. Este cautat de salvamontistii…

- Dupa o zi plina de evenimente pe domeniile schiabile din judetul Maramures cu un numar mare de interventii, SPJ Salvamont Maramures a derulat o noua actiune de data asta in M-tii Tibles, actiune de salvare care a insemnat acordarea primului ajutor si extragerea unui turist cu probleme la umarul stanga…

- Salvamontistii si politistii de frontiera au recuperat din Muntii Maramuresului doi cetateni ucraineni. Un al treilea care a facut parte din grup s-a reintors in Ucraina, a informat Salvamont Maramures. Autoritatile au fost alertate de sotia unuia dintre barbatii ajunsi in Romania. Cei doi erau uzi,…

- O noua actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures in M-tii Maramuresului, zona de frontiera cu Ucraina. The post CAND A PRIMIT ORDINUL DE CHEMARE LA RAZBOI Un ucrainean a fugit in Romania. Acum e cautat prin Munții Maramureșului dupa ce s-a ratacit first appeared on Informatia Zilei .

- Doi ucraineni, de 40 și 42 ani, care au trecut frontiera, au sunat la 112 și au anunțat ca sunt rataciți și nu reușesc sa se orienteze pentru a cobori din munte, sunt echipați, dar fara hrana și doar cu o sticla de apa și solicita ajutorul pentru a putea fi extrași și evacuați. The post Acțiune a SPJ…

- Autoritatile din Maramures cauta doi cetateni ucraineni care au sunat la 112 si au anuntat ca s-au ratacit dupa ce au trecut granita. In zona zapada are in unele locuri si un metru si jumatate, iar deplasarea se face foarte greu, scrie news.ro.”Actiune in derulare a SPJ Salvamont Maramures in M-tii…

- Salvamontiștii maramureșeni sunt acum in cautarea unui ucrainean aflat undeva in Munții Maramureșului și despre care se știe ca ar probleme de sanatate care ii pun viața in pericol. In acest moment Salvamont Maramureș a anunțat ca exista o acțiune de cautare-salvare in derulare in zona munții Maramureșului.…