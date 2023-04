Stiri pe aceeasi tema

- De foarte mulți ani, Capitala Romaniei și imprejurimile sunt invaluite adesea de mirosuri foarte neplacute de gunoi. Fenomenul arderilor ilegale de gunoi nu pare ca poate fi stopat. Intr-un interviu acordat Digi24.ro, președintele Consiliului Județean Ilfov, Hubert Thuma, recunoaște ca simte și el adesea…

- Comisarii Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) au dat amenzi de aproape 200.000 de lei comerciantilor din Piata Gorjului si in Piata Veteranilor, iar printre neregulile gasite au fost produse expirate, marfuri fara documente de provenienta si mizerie, anunța news.ro.ANPC a…

- Presa chineza a aratat o simulare a unei lovituri masive de rachete asupra Taiwanului. China a anuntat luni ca a mobilizat avioane de vanatoare ce „transporta munitii reale” pentru a intreprinde „lovituri simulate” langa Taiwan, precum si port-avionul sau Shandong, informeaza AFP. „Mai multe grupuri…

- Asociatia Pro Infrastructura anunta duminica finalizarea pasajului Oltenitei, in doua saptamani, precizand ca din pacate, vecinul de la Berceni (intersectia DNCB-DJ401/Sos. Berceni) nu va fi terminat luna asta ca urmare a balbelor tehnice facute de constructori (Trameco-Erbasu). ”Daca nu mai apar surprize…

- Garda de Mediu a amendat cu 60.000 de lei o societate aflata in subordinea Consiliului Local Constanta pentru depozitarea a 40.000 de tone de deseuri in incinta acesteia. Deseurile provin de la lucrarile de reparatii din municipiu. Garda de Mediu a amendat cu 60.000 de lei societatea Confort Urban,…

- O acțiune inopinata a comisarilor Garzii de Mediu Gorj, impreuna cu cu reprezentanții Jandarmeriei Gorj, a avut loc marți in satul Budieni, comuna gorjeana Scoarța, avand ca scop identificarea tuturor celor care abandoneaza deșeuri, in special deșeuri textile. Au fost aplicate sancțiuni contraventionale…

- Din cauza numarului mare de deșeuri care curg pe Jiu, reprezentanții Garzii de Mediu Gorj au luat hotararea de a monta camera de supraveghere in Defileul Jiului. Aceștia mai spun ca cele mai mari cantitați de gunoi vin din localitațile din Valea Jiului. Potrivit Gorjeanul.Ro, Gheorghe Sanda,…

- In perioada 1-31 martie 2023, Garda de Mediu va efectua un control tematic, care ii vizeaza pe producatorii, importatorii și comercianții de produse care fac obiectul Sistemului de Garanție-Returnare (SGR), in condițiile in care aceștia au obligația de a se inscrie in platforma SGR (returosgr.ro) pana…