S-au lansat inscrierile pentru cea de-a noua ediție a programului Seeds for the Future derulat in București de Huawei Romania pentru studenții pasionați de tehnologie. Ediția 2022 se va desfașura in perioada 19-26 septembrie, iar studenții pasionați de știința și tehnologie din toata țara pot aplica aici pana pe 5 septembrie 2022. Fie ca abia au pașit in anul I sau chiar daca sunt proaspat absolvenți, aceștia se pot inscrie completand formularul de inscriere de pe site-ul oficial. Participanții la acest program vor fi selectați in prima etapa pe baza motivației personale și a mediei generale de…