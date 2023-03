Huawei lansează antene pentru rețele 5G sustenabile Huawei și-a lansat in cadrul Mobile World Congress (MWC) Barcelona 2023 antenele din seria Eco, ce reduc consumul de energie, imbunatațesc eficiența energetica a rețelei și economisesc din cheltuielile operaționale. Aceste antene ultra-eficiente din punct de vedere energetic reduc emisiile de carbon, fiind in același timp benefice pentru mediu și societate. Cu antenele din seria Eco, operatorii pot construi rețele 5G sustenabile de inalta performanța, fara a avea nevoie de mai multa energie, chiar și la o rețea supraincarcata. Eficiența energetica ridicata a rețelei este noul standard și este… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

