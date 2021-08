Stiri pe aceeasi tema

- Huawei Consumer Business Group anunța astazi startul caravanei powered by Huawei in orașele Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Constanța și București. Aceasta pune la dispoziția consumatorilor oferte intr-un mediu interactiv și diferit. Caravana powered by Huawei se va desfașura in perioada 16 august – 15…

- ​"Un obiectiv major pentru noi este sa devenim prima alegere în piața serviciilor convergente din România. Un pas înainte în aceasta strategie este reprezentat de aprobarea condiționata a Comisiei Europene pentru tranzacția prin care Orange a semnat pentru achiziția pachetului…

- Glovo lanseaza Glovo Express și deschide, astfel, primul Micro Fulfillment Center (MFC) din Romania, la București. Pana la finalul lui 2021, Glovo planuiește sa deschida 15 unitați care vor asigura livrarea rapida pentru mai multe categorii de produse, in peste șase orașe din țara, printre care se numara…

- Duminica, 11 iulie 2021, vor avea loc alegerile parlamentare anticipate in Republica Moldova. Pentru acestea peste hotarele Republicii Moldova au fost constituite 150 de secții de votare in 36 de țari. Cetațenii Republicii Moldova aflati pe teritoriul Romaniei isi pot exercita dreptul de vot in 12 secții…

- Dupa Kaufland și Lidl, și Mega Image majoreaza, incepand cu 1 iunie, salariile angajaților din magazine cu 5% si creste valoarea nominala a tichetului de masa la 20 de lei. In urma creșterii valorii nominale a tichetului de masa oferit de companie, de la 15 lei la 20 de lei, angajatii din magazinele…

- Peste un milion de doze de vaccin Pfizer vor ajunge luni in Romania Este cea mai mare transa pentru tara noastra. Andrei Baciu, vicepresedintele CNCAV împotriva COVID-19, a anuntat duminica, pe o retea de socializare ca trei aeronave sunt pregatite sa livreze serul în siguranta,…

