- Huawei va anunța un nou telefon pliabil emblematic la sfarșitul acestei luni, potrivit unei postari Weibo. Pe baza numelui, Mate X2 pare sa fie o varianta mai substanțiala a originalului Mate X decat ultimul telefon pliabil al Huawei. Randarile pentru Mate X2 sugereaza de fapt ca telefonul ar putea…

- Ultimele saptamani au adus zvonuri precum ca Samsung ar putea cauta sa renunțe la seria de smartphone-uri Note, intenționand sa le inlocuiasca cu telefoanele sale pliabile. Acest lucru este potrivit unui raport al publicației coreene Bloter, care susține ca urmatorul pliabil Samsung, Galaxy Z Fold 3,…

- Huawei dezminte zvonurile privind vanzarea brandurilor premium de smartphone P si Mate Compania chineza de telecomunicatii Huawei a anuntat luni ca nu intentioneaza sa-si vanda brandurile sale premium de telefoane mobile inteligente, transmite Xinhua, preluata de Agerpres. "Huawei a aflat că există…

- Problemele Huawei par ca nu se mai termina. Dupa un 2020 destul de greu pentru producatorul din China, an in care a trebuit sa faca fața atat pandemiei de COVID-19, cat și restricțiilor impuse de Guvernul SUA, se pare ca Huawei a luat o decizie drastica. Compania cauta sa se retraga de pe piața de smartphone-uri…

- Compania sud-coreeana a avut in vedere intotdeauna sa marcheze fiecare nevoie a fanilor Samsung, astfel ca a lansat cel mai ieftin smartphone 5G din familia Samsung. Este vorba despre Samsung Galaxy A32 5G, care va fi disponibil in Europa incepand cu 12 februarie, iar prețul acestuia va incepe de la…

- Aproape jumatate dintre romani vor sa-si cumpere un telefon cu tehnologie 5G, in urmatorul an. Cați bani ar fi dispuși sa dea pe el Aproape jumatate dintre romani (48%) intentioneaza sa-si cumpere un telefon nou in urmatorul an, pentru a avea acces la tehnologia 5G, potrivit unui studiu realizat de…

- Acest procent creste la 43% in Europa si la 66% in Japonia, in timp ce consumatorii din India (19%) si China (18%) sunt semnificativ mai optimisti. La nivel global, respondentii consumatori considera ca modul in care fac cumparaturi se va schimba pe termen lung, iar 39% au declarat ca vor…