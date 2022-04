ALL DIGITAL, HUAWEI și EY au lansat un studiu privind competențele digitale, un efort comun pentru creșterea gradului de conștientizare a deficitului privind abilitațile in domeniu la nivelul Uniunii Europene. Studiul a fost prezentat in cadrul unui eveniment de lansare, in fața unei comunitați de experți, pe 27 aprilie 2022, la Biblioteca Solvay din Bruxelles. Potrivit unor noi cercetari, 2 din 3 europeni ce au un nivel scazut in materie de competențe digitale vor avea nevoie de perfecționare pana in 2025, pentru a atinge obiectivele stabilite in Planul de Acțiune al UE pentru Educație Digitala.…