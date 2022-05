Hrebenciuc rămâne după gratii. Motivul pentru care magistrații i-au respins cererea de eliberare condiționată Judecatoria Sectorului 4 a respins drept „neintemeiata” cererea de eliberare conditionata a fostului lider PSD Viorel Hrebenciuc, condamnat la trei ani de detentie in dosarul Giga TV. Conform deciziei instantei, care nu este definitiva, deținutul poate depune o noua cerere la sfarsitul lunii august. „Respinge propunerea privind pe petentul condamnat Hrebenciuc Viorel, ca neintemeiata. Fixeaza termen de reiterare a cererii la data de 29.08.2022. Cheltuielile judiciare avansate de stat vor ramane in sarcina acestuia. Onorariul partial al aparatorului din oficiu, in cuantum de 200 lei, va fi avansat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

