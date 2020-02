Stiri pe aceeasi tema

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a atras atenția, in plenul Parlamentului European, asupra nevoii ca viitorul buget multianual al Uniunii Europene sa țina cont de prioritațile cetațenilor. Acesta considera ca actualul blocaj in privința bugetului UE poate fi depașit daca in prim-plan sunt puși…

- Un cutremur s-a produs duminica dimineata in zona seismica Vrancea, magnitudinea seismului fiind de 3,2 pe scara Richter.”In ziua de 05 Ianuarie 2020 la ora 04:58:13 (ora locala a Romaniei) s-a produs in zona seismica Vrancea, Vrancea un cutremur cu magnitudinea ml 3.2, la adancimea de 99km”,…

- Returul sezonului regulat 2018-2019, alaturi de play-off și play-out, au reprezentat oportunitațile de afirmare pentru jucatorii U21 din Liga 1, in urma implementarii regulii de catre FRF. Aceste oportunitați s-au marit considerabil, dupa ce regula s-a extins la 2 jucatori U21 titulari pe prima scena.…

- Sistemul de sanatate inca iși cauta leacul. Romania nu are nici pana in prezent un program pentru depistarea rapida a cancerului mamar, in condițiile in care, anual, 9.000 de femei sunt diagnosticate cu aceasta boala, potrivit Observatorului Global de cancer. Mai mult, medicii atrag atenția ca aproximativ…

- In ultimii ani, romanii și-au schimbat și adaptat preferințele culinare, iar interesul pentru alimentația sanatoasa este tot mai mare. Un motiv suficient de puternic pentru doi tineri francezi care s-au...

- Romania mea reala arata radical altfel decat Romania de pe retelele de socializare - On/Off. OnDeschid reteaua Facebook si aici curg toate injuraturile posibile si imposibile. Deschid televizorul si ma ingrozesc. In ce tara traim: hoti, talhari, mizerie,crima, disperare si ciuma. Nu se mai poate trai.…

- Gheorghe Hagi, tehnicianul Viitorului, a declarat, in cadrul unei conferințe de presa, ca iși dorește sa dezvolte Academia Hagi, vrand sa o transforme intr-una dintre cele mai bune din Europa de Est.”Am mai luat 10 hectare, ieri am aflat. Ne dezvoltam și mai mult. Vreau ca academia sa fie…

- Bogdan Chiritoiu, presedintele Consiliului Concurentei, a declarat luni, la conferinta Mediul Concurential si Competivitatea in Sectoare Cheie ale Economiei Romanesti, ca "Romania este campioana cresterii economice in UE", intrucat s-a apropiat cel mai rapid de media Uniunii, potrivit Mediafax.ro."Raportul…