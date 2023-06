Stiri pe aceeasi tema

- Sub un soare len i melancolic am intrat în sediul CARP Brila pentru a asista la lansarea volumului memorialistic semnat de Virgil Andronescu În zodia Dunrii aprut la editura Lucas din Brila în acest an 2023. Au vorbit despre carte Aurel Furtun cu patos potolit Hugo Mrcineanu cu realis...

- Implementarea la nivel local a Programului pentru coli al României în perioada 20172023 care se deruleaz în municipiul i judeul Brila a avut luna aprilie 2023 furnizate produse lactate fructe proaspete (mere) i produse de patiserie dup cum urmeaz&ndash produse lactate &ndash furnizor…

- Jandarmii brileni în colaborare cu lucrtori ai Regiei Naionale a Pdurilor &ndashRomsilva &ndash Administraia Parcului Natural Balta Mic a Brilei R.A. au executat o aciune pentru prevenirea i combaterea braconajului piscicol pe raza Parcului Natural Balta Mic a Brilei în cursul zilei de joi...

- Datorit lucrrilor la podul peste Dunre în dreptul conexiunii acestuia cu oseaua Dig care face legruta dintre Brila i Galai se produc ambuteiaje de kilometri. În ultimele zile situaia a fost din ce în ce mai rea. Timpii de ateptare la semafoarele instalate în dreprul podului depes...

- O serie de ateliere educative se vor desfura în Brila pe 4 i 5 mai la Biblioteca Judeean Panait Istrati susinute de Asociaia The Social Incubator.În cadrul proiectului Reconnect se desfoar dou ateliere Atelierul de socializare intergeneraional (4 mai) i Atelierul de educaie digital (5 mai)...

- Vineri, 21 aprilie a.c., efective din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Dambovita si Gruparii de Jandarmi Mobile Ploiesti vor asigura ordinea si siguranta publica in judetul Dambovita, urmand sa fie prezente in zonele unde se vor desfasura manifestari religioase prilejuite de sarbatoarea „Izvorul…

- Pentru a se desfura în linite i bun rânduiala jandarmii brileni vor asigura msurile de ordine public la Biserica românoelen Buna Vestire din Brila în perioada 20 &ndash 21 aprilie 2023 cu ocazia manifestrilor religioase prilejuite de Srbtoarea Izvorul Tmduirii.Anual Biserica Buna...

Jandarmii damboviteni vor asigura masurile de ordine și siguranța publica pe timpul desfasurarii mai multor competiții sportive