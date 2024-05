Marian Vanghelie se afla in centru unui scandal, dupa ce un cetațean l-a surprins in timp ce cumpara voturi de la cetațeni. Intr-o postare realizata recent, un cetațean semnaleaza un incident al carui protagonist este Marian Vanghelie, alaturi de Cristi Ionița. Potrivit cetațeanului, fostul primar al sectorului 5, aplica metoda „hoții striga hoții”. Astfel, la […] The post ”Hoții striga hoții”! Marian Vanghelie, surprins in timp ce cumpara voturi appeared first on Puterea.ro .