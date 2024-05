Stiri pe aceeasi tema

- Telekom Romania va face parte dintr-o achiziție cum puțini se așteptau. Compania de telefonie va fi cumparata de Digi Romania și de o companie detinuta de omul de afaceri Adrian Tomsa, cel care este proprietar, printre altele, al Prima TV.”Acorduri incheiate de Digi Romania S.A.

- Bittnet Group (BNET), prima companie din sectorul IT listata pe Piata Reglementata a Bursei de Valori Bucuresti (BVB), a lansat, joi, o noua emisiune de obligatiuni in valoare de 6,6 milioane de lei, sub simbolul bursier BNET28A, informeaza BVB, intr-un comunicat. Este a noua emisiune de obligatiuni…

- Operatorul din sectorul petrol si gaze OMV Petrom a anunțat ca iși va inceta operațiunile in Georgia, fara a preciza o data exacta și nici motivele. Compania a facut anunțul, in raportul trimestrial remis Bursei de Valori București, dar nu a detaliat in ce maniera va avea loc retragerea. ”Perimetrul…

- Compania din sectorul producerii de energie electrica, Hidroelectrica, a raportat un profit net de 1,31 miliarde lei, in trimestul unu 2024, in scadere cu 23 la suta, de la 1,72 miliarde lei, in perioada similara de anul trecut, potrivit raportului transmis, marți, Bursei de Valori București (BVB).…

- O noua fabrica de componente auto se va deschide in Romania. Compania turco-spaniola Beycelik Gestamp va deschide fabrica in zona Argeșului. Odata cu deschiderea acesteia, vor fi create noi locuri de munca. De-a lungul timpului, compania Beycelik Gestamp a reușit sa devina cunoscuta datorita dezvoltarii…

- Dan Niculaie Faranga a luat decizia de a renunța la mandatul sau de Director Financiar al Nuclearelectrica (SNN), potrivit unui raport trimis, aseara, Bursei de Valori București. “SN Nuclearelectrica SA (“SNN”) informeaza acționarii și investitorii ca, in data de 29.03.2024, Consiliul de Administrație…

- BRK Financial Group din Cluj-Napoca a pariat pe Gabriel Resources in dosarul Roșia Montana și a pierdut. BRK Financial Group , firma de brokeraj din Cluj-Napoca care deținea 1,26 milioane de acțiuni Gabriel Resources inainte ca Tribunalul Internațional de la Washington sa dea caștig de cauza Romaniei…

- Alro a primit de la ANAF o decizie suplimentara de impunere de peste 13,5 milioane de lei, pe care o considera ilegala. Compania Alro Slatina, controlata de oligarhul rus Vitali Machitsky , a primit o decizie de impunere suplimentara in valoare de 13,5 milioane de lei din partea Agenției Naționale de…