Stiri pe aceeasi tema

- Un magazin Nordstrom din San Francisco a fost luat cu asalt sâmbata seara de zeci de hoți care au dat buzna în interiorul sau, au luat câte produse au putut cara și apoi au ieșit pentru a fugi cu mașini care îi așteptau, relateaza Insider.În jur de 80 de suspecți…

- Un magazin Nordstrom din San Francisco a fost luat cu asalt sambata seara de zeci de hoți care au dat buzna in interiorul sau, au luat cate produse au putut cara și apoi au ieșit pentru a fugi cu mașini care ii așteptau, relateaza Insider . In jur de 80 de suspecți au fost implicați intr-un jaf descris…

- Case Breakers, o echipa de 40 de foști anchetatori ai forțelor de ordine, au declarat ca l-au identificat pe barbatul pe care cred ca este criminalul Zodiac folosind noi dovezi fizice și criminalistice și informații de la martori oculari, potrivit unui comunicat de presa, citat de CNN.Anchetatorii…

- Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a anuntat vineri ca toti elevii eligibili pentru vaccinul impotriva COVID-19 vor trebui sa se vaccineze pentru a participa fizic la cursuri, indiferent daca sunt scolarizati in sistemul public sau privat, noteaza AFP preluat de agerpres. Aceasta…

- Guvernatorul Californiei, Gavin Newsom, a anuntat vineri ca toti elevii eligibili pentru vaccinul impotriva COVID-19 vor trebui sa se vaccineze pentru a participa fizic la cursuri, indiferent daca sunt scolarizati in sistemul public sau privat, noteaza AFP. Aceasta decizie este fara precedent in Statele…

- O tanara și-a regasit mama pe Facebook, la 14 ani dupa ce a fost rapita de catre tatal sau. Cazul lui Jacqueline Hernandez, care a disparut in 2007, pe vremea cand aceasta avea doar șase ani, a fost inchis pana in aceasta luna, cand tanara aflata in Mexic și-a contactat mama pe Facebook. Cele doua au…

- San Diego, San Francisco și acum Los Angeles: California și orașele sale majore au declarat razboi pistoalelor kit și altor arme „fantoma” vândute pe internet fara niciun control, a caror utilizare a explodat în ultimele luni, potrivit AFP.Marți, în unanimitate, Consiliul…

- Un invațator de la o școala primara din California, SUA, a continuat sa predea fara masca in mai 2021 timp de doua zile dupa aparitia primelor simptome de COVID-19, crezand initial ca este vorba de o alergie, relateaza AFP, citata de Agerpres. Cadrul didactic a contaminat astfel 12 elevi dintr-o clasa,…