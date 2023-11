Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au reținut pentru 24 de ore 3 barbați banuiți de comiterea infracțiunii de furt calificat._* In fapt, la data de 05.11.2023, in jurul orei 05:00, in urma unor activitați specifice, polițiștii au oprit pe strada Principala din Moșnița Noua, doua autovehicule conduse…

- Trei tineri, care au sustras motorina dintr-un tir și dintr-un autobuz, ce se aflau in parcarea unei firme de pe DN 6, intre localitațile Remetea Mare și Ghiroda, au fost prinși de oamenii legii. Ei au reușit sa fure 200 de litri de combustibil și au fost prinși in Moșnița Noua.

- La data de 25.10.2023, polițiștii Secției 2 Urbane Timișoara au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca, i-au fost sustrase dintr-o boxa de depozitare situata la parterului imobilului de pe strada Daliei din Timisoara, doua biciclete in valoare de 3000 lei. La data de 27.10.2023, in…

- Ieri, in jurul orei 14.30, polițiștii Secției 7 Poliție Rurala Gherla au depistat pe DJ161F, in localitatea Catina, un barbat de 28 de ani, din aceeași comuna, in timp ce conducea un vehicul agricol, fara a deține permis de conducere aferent categoriei. Totodata, barbatul a fost testat cu aparatul etilotest,…

- Trei barbați au fost reținuți de polițiștii bacauani, dupa ce au dat buzna in curtea unui barbat din comuna Balcani și l-au luat la bataie. Pe 31 august, polițiștii Sectiei 2 Politie Rurala Moinești au reținut pentru 24 de ore, pe baza de ordonanța și au introdus in Arestul IPJ Bacau, trei barbați,…

- Tineri prinși cu droguri la Festivalul Codru, langa Timișoara. Vineri, 25 august a.c., pe raza localitații Ghiroda, s-a desfașurat prima zi a Festivalului Codru, unde polițiștii timișoreni au acționat pentru preintampinarea oricarui eveniment negativ. Intrucat mii de persoane au fost prezente inca din…

- Polițiștii din Capitala au facut semnal de oprire a unei mașini, iar la vederea oamenilor legii șoferul a accelerat. Polițiștii au aflat ca in mașina erau droguri. Unul dintre barbați aflați in mașina a fost arestat preventiv.Polițiști din cadrul Secției 9 Poliție au observat in trafic un autoturism…

- Un scandal intre doua clanuri de romi rivale a avut loc in parcarea unui hotel din Timișoara. Polițiștii nu au gasit acolo nicio persoana, insa au inceput verificarile. Miercuri seara, in jurul orei 20:30, polițiștii Secției 1 Rurale Timișoara au fost sesizați ca in parcarea unui hotel de pe Calea Lugojului…