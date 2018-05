Socrii lui Florin Buliga, criminalul din Bra"ov care "i-a ucis so:ia "i cei doi copii, au luat o decizie in legEturE cu despEgubirile pentru vie:ile luate. Cei doi, care sunt parte civilE in dosarul in care bErbatul este anchetat, cer o sumE colosalE de la uciga".