- Expertul imunolog american, care a avut o relație complicata cu fostul președinte al SUA, a revenit in sala de presa a Casei Albe, dupa ce Joe Biden a lansat o strategie naționala pentru combaterea epidemiei Covid, scrie The Guardian . Anthony Fauci, cel mai important expert in boli infecțioase al SUA,…

- Donald Trump a parasit Casa Alba azi, cand inceteaza calitatea sa de presedinte al Statelor Unite, insotit de catre Prima Doamna Melania Trump, scrie news.ro . Elicopterul Marine One a decolat de pe peluza Casei Albe, scrie BBC News. Donald Trump a iesit din Casa Alba si a traversat peluza de sud, pentru…

- Autor: Sorin Rosca Stanescu Un razboi purtat pe mai multe fronturi. Și pierdut pe toate. Declanșat la Washington. Nu doar in batalia pentru Casa Alba. Și cu efecte la nivel planetar. Astazi se schimba ștafeta. Un conducator de 74 de ani ii cedeaza, de voie de nevoie, locul unuia de 78 de ani. Dar nu…

- Imagini cu un camion al unei firme de mutari, parcat la una din intrarile Casei Albe, au devenit virale pe retelele de socializare, internautii sarbatorind ceea ce ei au numit inceputul plecarii lui Donald Trump. Fotografia și inregistrarea video publicata de The Hill prezinta un grup de lucratori ai…

- Președintele ales al Statelor Unite, Joe Biden, care urmeaza sa intre în funcție pe 20 ianuarie, a anunțat luni ca va prezenta a doua zi dupa inaugurare planul sau detaliat pentru comerțul internațional, despre care a dat doar câteva indicii, potrivit AFP.Cu toate acestea, Biden…

- Ce mai la deal, la vale, eu zic ca numai Trump e de vina in toata povestea asta cu virusul, desi specialistii spun ca „THIS IS A VIRUS NEARLY IMPOSSIBLE TO CONTROL” (“acesta este un virus aproape imposibil de controlat”)! S-a pus si bomboana pe coliva sau cireasa pe tort: a aparut ca prin minune si…

- Joe Biden si Donald Trump, care nu recunoaste victoria contracandidatului sau in alegerile prezidentiale din Statele Unite, au asistat miercuri in acelasi timp la doua ceremonii care i-au omagiat pe combatanti de Ziua Veteranilor, relateaza AFP.Presedintele ales, democratul Joe Biden, s-a…

