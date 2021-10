Hotărâre definitivă: Președintele brazilian Jair Bolsonaro renunță la vaccinul anti-Covid Președintele brazilian Jair Bolsonaro a anunțat ca, in cele din urma, nu va accepta vaccinul impotriva Covid-19, dupa ce a spus luni intregi ca va fi „ultimul brazilian” care va fi vaccinat. „Am decis sa nu ma mai vaccinez. Am consultat noi studii. In plus, imunitatea mea este la maxim, de ce aș avea nevoie de vaccin?”, afirma președintele Braziliei. „Ar fi ca și cum ai paria zece reali la loterie pentru a caștiga doi, nu are sens”, insista șeful statului brazilian, care in trecut a afirmat pe un ton ironic ca vaccinul Pfizer ar putea „transforma oamenii in crocodili”, din cauza posibilelor efecte… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un numar de 18.414 de doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 15.646 reprezinta prima doza si 2.768 – doza a doua, potrivit unei informari transmise, joi, de Comitetul national de coordonare a activitatilor privind vaccinarea…

- Ministrul brazilian al sanatatii Marcelo Queiroga a fost testat pozitiv la COVID-19 in timpul deplasarii oficiale impreuna cu presedintele Jair Bolsonaro la Adunarea Generala a ONU de la New York, relateaza miercuri dpa. El va ramane in carantina in SUA, a postat Queiroga pe Twitter marti…

- Pentru ca nu s-a vaccinat impotriva COVID-19, presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, se vede constrans sa se adapteze unei noi realitati in cursul actualei sale vizite la New York la Adunarea Generala a ONU: sa manance pe strada, relateaza marti EFE. La fel ca orice simplu newyorkez, Bolsonaro…

- Pentru ca nu s-a vaccinat impotriva COVID-19, presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, se vede constrans sa se adapteze unei noi realitati in cursul actualei sale vizite la New York la Adunarea Generala a ONU: sa manance pe strada, relateaza marti EFE.

- Pentru ca nu s-a vaccinat impotriva COVID-19, presedintele Braziliei, Jair Bolsonaro, se vede constrans sa se adapteze unei noi realitati in cursul actualei sale vizite la New York la Adunarea Generala a ONU: sa manance pe strada, relateaza marti EFE. La fel ca orice simplu newyorkez, Bolsonaro a mancat…

- Un numar de 10.832 doze de vaccin Pfizer, Moderna, AstraZeneca si Johnson&Johnson au fost administrate in ultimele 24 de ore, dintre care 8.030 reprezinta prima doza, iar 2.802 doza a doua, potrivit unei informari transmise, vineri, de Comitetul National de Coordonare a Activitatilor privind Vaccinarea…

- Un barbat din capitala Braziliei s-a vaccinat impotriva Covid-19 de cinci ori, cu seruri de la Pfizer, Coronavac si AstraZeneca. Acum el va trebui sa dea explicatii despre cum am putut primi cinci doze de vaccin intr-un interval de zece saptamani.

- Platforma YouTube spune ca a șters videoclipurile postate de președintele brazilian Jair Bolsonaro pentru ca raspandesc informații false legate de Covid. Decizia nu este bazata pe ideologie sau politica, ci pe regulile legate de conținut ale companiei, spun oficialii YouTube. De la inceputul…