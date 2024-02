Hoț român, urmărit și prins de victimă, o austriacă O femeie in varsta de 51 de ani din Austria a avut parte de o confruntare neobișnuita cu un hoț de buzunare in primul district al Vienei, dupa ce acesta i-a furat portofelul direct din buzunarul jachetei. Incidentul, relateaza publicația locala Heute, citata de jurnalemigrant.com, a avut loc joi, 1 februarie 2024, pe Universitatsring, unde un […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

Sursa articol si foto: jurnaluldearges.ro

