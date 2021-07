Hoț din Vaslui, prins de polițiști după ce a făcut pe el în apartamentul pe care îl jefuia Un hoț din Vaslui a fost prins de polițiști dupa ce a facut pe el chiar in apartamentul pe care l-a jefuit. Proprietarul i-a luat urma dupa dara pe care acesta a lasat-o pe casa scarii. Proprietarul apartamentului respectiv i-a luat urma dupa dara pe care a lasat-o in locuinta, dar si pe casa scarii. […] The post Hoț din Vaslui, prins de polițiști dupa ce a facut pe el in apartamentul pe care il jefuia appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

