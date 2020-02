​Horst Seehofer: Extremismul de dreapta constituie cel mai mare risc de securitate din Germania

Stiri pe aceeasi tema

- Extremismul de dreapta reprezinta cea mai mare amenintare de securitate din Germania, a declarat vineri ministrul german de Interne, Horst Seehofer, anuntand suplimentarea prezentei fortelor de ordine in intreaga tara, dupa atacul armat soldat cu noua morti, potrivit Mediafax."Atacul comis…

- Aflat sub socul atentatului rasist de la Hanau si fiind obligat de toate partile sa reactioneze, guvernul german a anuntat vineri supraveghere sporita din partea Politiei, in special in jurul moscheilor, fata de amenintarea de extrema dreapta "foarte crescuta", scrie AFP potrivit news.ro.Adunarile…

- Atacurile comise in aceasta saptamana in orasul Hanau (centrul Germaniei) au fost unele teroriste cu o motivatie rasista, a afirmat vineri ministrul federal german de interne Horst Seehofer, citat de dpa. ''Crimele de la Hanau sunt in mod clar un atac terorist motivat de rasism'', a…

- Ministrul german de interne Horst Seehofer urmeaza sa inainteze propuneri pentru ca serviciile de informatii interne sa monitorizeze serviciile de mesagerie criptata pentru a da de urma extremistilor, potrivit unei propuneri legislative consultate miercuri de DPA. Amendamente la legislatia care guverneaza…

- Germania isi propune sa isi axeze viitoarea presedintie a Consiliului Uniunii Europene, in al doilea semestru al anului, pe politica europeana de azil si pe schimbul de informatii intre autoritatile din domeniul securitatii, a declarat ministrul de interne Horst Seehofer, in prima zi a Congresului…

- Guvernul german a anuntat interdictia filialei germane a gruparii neonaziste ”Combat 18”, infiintata in Marea Britanie, vizata recent in asasinarea unui ales care sustinea migratia, relateaza AFP, potrivit news.ro.”Extremismul de dreapta si antisemitismul nu au ce cauta in societate”, a denuntat…

- Gruparea neonazista "Combat 18", infiintat in Marea Britanie si incriminat recent de asasinarea unui oficial pro-migranti, a fost scoasa in afara legii de guvernul de la Berlin, informeaza AFP potrivit Agerpres. "Extremismul de dreapta si antisemitismul nu isi au locul in societate", a notat un purtator…

- Germania se afla intr-o situatie buna din punctul de vedere al securitatii interne si migratiei, a declarat joi ministrul de interne Horst Seehofer in Bundestag, cu prilejul dezbaterii cu privire la proiectul de buget pentru 2020, transmite dpa.'Nu am asistat niciodata la o dezbatere generala…