Horoscopul pentru 6 octombrie 2020 BERBEC Nu te gandi cu dispret sau cu o atitudine de perpetuu nemultumit la lucrurile bune pe care le ai, pentru ca, daca te-ai raporta un pic la cei care nu au ceea ce detii tu acum, ti-ai da seama cat de norocos esti. Apropie-te de cei care nu au avut aceeasi soarta fericita ca a ta, pentru ca sigur, prin comparatie, iti vei da seama cat de bogat esti, si ofera-le ceva din cea ce ai. Ca e preapli Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- "Sunt 158 de copii si 73 de cadre didactice infectate cu coronavirus in ultimele sapte zile. Putem pune pe seama inceputului scolii aceste date. Daca ne raportam la cele peste 130.000 de cazuri de la inceputul pandemiei, avem in jur de 3200 de copii intre 0-9 ani si 5200 de copii intre 10…

- Tusesti, iti curge nasul, te doare in gat si ai febra? Sunt simptome prin care isi este greu sa iti dai seama daca ai o simpla raceala, un virus sau o infectie bacteriana. La prima vedere, simptomele noului coronavirus, numit 2019-nCoV, sunt similare unei raceli sau gripe. Simptomele coronavirusului…

- Un grup de parlamentari PSD, in frunte cu senatorul Șerban Nicolae, a facut o plangere la DNA impotriva lui Nicușor Dan, dupa apariția in presa a unei inregistrari in care candidatul dreptei la primarie ar fi incercat sa impiedice o demolare ilegala. Nicușor Dan a glumit la aflarea veștii, spunand ca…

- Militarii Detasamentului de Pompieri Falticeni, impreuna cu lucratori ai Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgența Vadu Moldovei, au intervenit cu patru autospeciale de stingere pentru localizarea si lichidarea unui incendiu izbucnit la o gospodarie din comuna Vadu Moldovei. La sosirea echipajelor,…

- Tinerii asimptomatici si cei cu simptome usoare raspandesc noul coronavirus fara sa-si dea seama. Avertizarea a fost facuta de Takeshi Kasai, unul dintre directorii regionali ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii, care a mentionat ca acest lucru duce la cresterea riscului de

- Pe 3 august sarbatorim ziua unui fruct gustos, delicios, , de vara, de care se bucura toata lumea, si cu o multime de beneficii nutritionale: pepenele verde Datorita continutului scazut de calorii este bun in dietele de slabire.Pepenele, Citrullus lanatus, este o planta taratoare din familia Cucurbitaceae.…

- Bianca Nuțu, specialist in citirea eu-lui și pasionata de astrologie, prezinta la "Neatza cu Razvan și Dani" horoscopul acestei zile. Nativii Rac invața sa nu mai puna atat de mult suflet in ceea ce fac.

- Gigi Becali, patronul FCSB, a fost azi la baza roș-albaștrilor de la Berceni și a ras de Dinamo. Context: Dinamo a depus memoriu la FRF pentru a caștiga meciul tur cu FCSB la „masa verde”, acuzand ca portarul Andrei Vlad nu avea drept de joc. Pe teren, roș-albaștrii s-au impus cu 3-0 și 1-0. ...