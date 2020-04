Horoscop zilnic: Horoscopul zilei de azi, MIERCURI 8 APRILIE 2020. Iubirea e cheia! Aceasta Luna plina pune lumina sa pe cele mai importante relatii ale noastre, intelegeri si dealuri. Mercur isi incheie conversatia cu Pluto si Jupiter iar ceea ce parea infricosator ieri, azi arata mult mai bine cand gasesti pe cineva care sa iti fie alaturi. Mergi spre iubire! Coooperarea este o conditie de baza cand Luna este in Balanta si mai e si plina pentru ca impreuna suntem mai puternici. Formeaza acele relatii cheie si acele parteneriate alaturi de care sa traversezi aceasta perioada. Iubirea e cheia. Da si primeste. Nu sta singur. Citeste in continuare horoscopul zilei si sa… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

