Horoscop zilei de duminică, 13 mai 2018. Mercur în Taur te face căpos. Renunţi sau nu? Pregateste-te sa ai o revelatie intr-un anumit domeniu al vietii tale. Iti poate lua mai mult timp sa iei o decizie dar o data luata, vei deveni foarte incapatanat pentru ce ai decis. Fii atent insa : cei ce nu sunt in stare sa isi retraga o opinie se iubesc pe ei insisi mai mult decat iubesc adevarul. E bine sau nu ? Tu vei vedea, in functie de circumstantele vietii tale. Citeste aici articolul: Dupa 80 ani, Uranus se muta in Taur pana in 2026 ! Totul despre socanta miscare. Tu poti da drumul sigurantei tale? Duminica 13 mai este ultima zi a unei saptamani ceva mai potolite inainte… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

