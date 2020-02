Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop zilnic. Iata horoscopul zilei de azi VINERI 21 FEBRUARIE 2020; incepe weekendul ce gazduieste prima Luna Noua din sezonul Pesti si totodata ultima Luna Noua din anul astrologic ce a inceput in 20 martie 2019 o data cu intrarea Soarelui in Berbec, prima zodie din cele 12. Mercur este deja in…

- Marte a intrat in Capricorn de duminica si de acolo va creste energia zodiilor de pamant – Taur, Fecioara si Capricorn. Soarele va intra in Pesti si va creste energia zodiilor de apa – Rac, Scorpion si Pesti. Oricum, Marte si Soarele impreuna cu Mercur retrograd va genera schimbare si impact pentru…

- Horoscopul lunii februarie 2020 pentru toate zodiile: BERBECHoroscopul lunii februarie pentru Berbeci anunța noroc in dragoste dupa data de 7 februarie, cand Venus, planeta Iubirii, intra chiar in zodia lor. Cei singuri vor fi atrași de persoane care le amintesc de cineva din trecut sau,…

- Ziua de azi aduce o revelatie, o eliberare, o surpriza. Si daca nu azi, este timp si in zilele viitoare cand se mentine efectul Lunii Noi. Gandeste in afara cutiei conventionale a mintii cu Luna Noua in Varsator. Varsatorul este coordonat de Uranus iar Luna Noua este acum in cuadratura cu Uranus,…

- ”Cunoscand faptul ca, oamenii dezorientați, lipsiți de speranța, fara credința sunt mai predispuși catre «rele», dezinformatorul actioneaza folosind toate mijloacele pentru inlocuirea bunurilor sufletesti cu cele materiale. Pe fondul acestei situatii se inițiaza și alimenteaza vicii, precum trufia,…

- Marte ii favorizeaza pe cei ambitiosi, dorinici de cunoastere si de succces, dar, aflandu-se in zodia Sagetator, poate insemna si reactii exagerate, actiuni riscante si chiar conflicte de idei si nu numai. Urmatorul eveniment important este Luna Plina insotita de eclipsa in zodia Rac, zodie…

- Berbec In prima parte a zilei de 21 decembrie, efort de cooperare și diplomație daca nativii se vor afla in fața unor parteneri de discuție sau de negociere; in rest, nuanța potrivita acestui context astral ar fi indiferența sau non-implicarea in conflictele gratuite și complicate, in acest…

- Berbec Intre 14 și 15 decembrie dimineața, preocupari domestice. Presiuni care provin de la rigorile funcției, de la responsabilitațile profesionale care le mobilizeaza nativilor toate resursele, de unde și dificultatea de a fi alaturi de o ruda sau de familie. Intre 15 decembrie, dupa…