- Broderie cu fir de aur, argint și matase colorata pe un fond inițial de matase roșie, astazi innoit. Vechiul fond se mai pastreaza la nivelul inscripțiilor. Captușeala dubla din panza de in in culoare naturala și albastra. Dimensiuni: 138 X 130 cm. Proveniența: daruita de Ștefan cel Mare Manastirii…

- 35% dintre ruși cred ca Soarele se invarte in jurul Pamantului și nu invers, potrivit unui sondaj publicat de Institutul rus de Cercetare a Opiniei Publice, relateaza corespondentul BBC la Moscova și Nexta. Corespondentul BBC Steve Rosenberg noteaza ca procentul celor care cred ca Terra este centrul…

- Universul este un loc infinit, miraculos, neexplorat, plin de marele necunoscut. In acest univers se afla sistemul solar și incredibila planeta pe care o numim casa: Pamantul. Stelele și galaxiile care exista in spațiul cosmic sunt frumoase și fascinante, dar existența planetei Pamant este singurul…

- Cum se acorda permisul auto in diferite țari și ce teste trebuie sa dea viitori șoferi de acolo. Șoferii romani au de raspuns la examenul auto corect la 22 din cele 26 de intrebari. In alte țari in schimb sunt chiar și 100 de intrebari. In Japonia spre exemplu, cei care dau de permis in Japonia trebuie…

- Liderii din Rusia și Iranul spun ca țarile lor sunt acum mai apropiate ca niciodata, pe masura ce sancțiunile Occidentului lovesc puternic ambele state. Dar unii observatori spun ca prietenia extrem de mediatizata a celor doua țari are atat un trecut tumultuos, cat și un viitor dificil in fața, noteaza…

- Muntele Gaina sau „Muntele Dragostei” din Apuseni: Cum s-a nascut Targul de Fete, cel mai vechi festival al moților O alternativa romaneasca la casatoriile pe fundul marii sau in aer, se poate gasi in Alba, in Munții Apuseni. Targul de Fete de pe Muntele Gaina are loc in fiecare vara, la 1.500 m inalțime,…

- – Este cea de-a 154-a zi a lui 2022. Au mai ramas 211 zile pana la sfarsitul anului. Soarele a rasarit la ora 5:31 si va apune la ora 21:09. – Azi este „Ziua Mondiala a Bicicletei", marcata, din 2018, ca o recunoastere a contributiei ciclismului la obiectivele de dezvoltare durabila. Rezolutia Adunarii…