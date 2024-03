Horoscop pentru duminica, 24 martie 2024. Ce zodie se confrunta cu decizii dificile?

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec – deși azi nu prea ai chef sa vorbești cu nimeni și sa-ți arați gandurile și emoțiile, unul dintre prietenii tai are nevoie sa-i fi alaturi sau sa-l ajuți cu ceva, așa ca ar fi bine sa te mobilizezi pentru el. Taur – azi felul in care te vad și te trateaza cei din ... Citește mai mult

- Berbec – cum știe toata lumea ca loialitatea este cea mai importanta pentru tine, azi la dai un mic test celor din jur ca sa știi pe cine te poți baza. Taur – deși orgoliul e mare și nu vrei sa-l ranești, azi e momentul sa le ceri scuze celor carora le-ai greșit. Altfel vei ... Citește mai mult

- Horoscop 23 februarie 2024. Vezi ce au pregatit astrele pentru tine azi și la ce trebuie sa fii atent, pentru a avea o zi buna. Unii nativi sunt obligați de situație sa ia decizii radicale in ceea ce privește relația lor de cuplu, daca vor sa o protejeze și sa o salveze. Afla daca faci […] The post…

- Astrologii au dezvaluit care este cel mai rautacios nativ din intregul zodiac. Daca și tu te-ai nascut in acest semn zodiacal, din pacate nu avem vești frumoase pentru tine. Ar fi bine sa iți pui un semn de intrebare privind motivul pentru care unii oameni stau la distanța de tine. Toți nativii zodiacului…

- Horoscop saptamanii 12-18 ianuarie. Exista provocari majore pentru 3 zodiiAstrele arata schimbari majore pentru 3 zodii.Provocarile care apar in urmatoarea perioada ii vor face sa se simta mai siguri pe ei, plini de energie și dispuși sa nu apeleze la compromisuri. Berbec Saptamana …

- Berbec Intalnirile si dialogurile cu prietenii sunt la mare cautare in acest weekend. Sunt momente bune pentru iesiri in lume si pentru dialoguri usoare. De aceea evita sa pui la suflet chiar tot ce ti se spune. Pe de alta parte, este destul de dificil in aceasta perioada de a delimita o relatie de…

- Datele nativilor s-ar putea schimba complet, dupa ce presa internaționala a prezentat o știre conform careia NASA a identificat un nou semn zodiacal intre constelațiile Scorpionului și Sagetatorului. Ce zodie vom avea de acum? NASA a descoperit a 13-a zodie Dupa ce mai multe informații au aparut in…

- Influența astrologiei in medicina are radacini foarte vechi in India, China și Egipt, dar in Europa atinge inflorirea in perioada medievala tarzie și in perioada timpurie a epocii moderne, intre 1450 și 1700, cand a patruns din țarile arabe și a dominat aproape toate domeniile. Intre medicina și astologie…