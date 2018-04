HOROSCOP MAI 2018: Zodii care divorţează în această lună Fecioara Fecioarele sunt extrem de recalcitrante si nimic nu le multumeste. Acestea au parte de castiguri financiare in luna mai, insa in dragoste apar probleme serioase. Fecioara trebuie sa poarte discutii lamuritoare cu partenerul de viata, sunt numeroase lucruri care o nemultumesc si pe care nu le spune. Frustarile acumulate in timp explodeaza foarte urat la un moment dat si tocmai de aceea este indicat sa spuna tot ce are pe suflet. Varsator Varsatorii au si ei probleme in relatie, nu este o perioada tocmai roz nici pentru ei. Pentru nativii din Varsator care… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

