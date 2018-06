Stiri pe aceeasi tema

- ANM anunta schimbari radicale ale vremii in urmatoarele 48 de ore. Temperaturile vor scadea drastic, in mai multe zone din țara. “Daca pana acum am vorbit instabilitate de masa, am avut averse torentiale si cantitati importante de apa ce s-au petrecut din loc in loc si in intervale scurte de timp, acum…

- Yahoo va suspenda definitiv serviciul sau de mesagerie instant Yahoo Messenger la 17 iulie, informeaza duminica APP, potrivit Agerpres. Persoanele care vor dori sa utilizeze vechiul serviciu de mesagerie instant vor fi redirectionate catre noua aplicatie de mesagerie Squirrel, noteaza The Next…

- Datele publicate, luni, de BNR arata ca indicele ROBOR la 3 luni, în functie de care se calculeaza costul creditelor de consum în lei cu dobânda variabila, a crescut din nou.Astfel, indicele la 3 luni a crescut luni la 2,85%, de la 2,83% cât înregistra vineri,…

- Vremea de schimba de saptamana viitoare, cand apar fenomene de instabilitate atmosferica, iar mercurul din termometre incepe sa scada. LUNI. Vremea va fi calda, dar si in general instabila indeosebi in sud vestul teritoriului. Cerul va fi variabil, cu innorari temporar accentuate, averse si descarcari…

- Horoscop. Berbec: Feritilitate și belșug, absolut toate visele se vor implini in aceste zile, scrie antena3.ro. Horoscop. Taur: Are o saptamana in care nu trebuie sa se enerveze pe cei din jur, trebuie sa-și mobilizeze toate forțele pentru a duce o batalie, sa incerce sa fie calmi. Horoscop.…

- Ministrul Finantelor Publice, Eugen Teodorovici, a declarat miercuri, in legatura cu cresterea indicelui ROBOR la trei luni, in functie de care se calculeaza costul creditelor in lei cu dobanda variabila, care a ajuns la 2,28%, ca pe aceasta tema va avea loc o intalnire, saptamana viitoare, intre…

- Se anunta schimbari radicale de temperatura in Romania. Meteorologii spun ca in primele zile ale saptamanii viitoare totul se da peste cap.Citește și: Mare atentie! Fiscul pregateste AMENZI drastice – mii de romani sunt VIZATI Luni (16 aprilie)Vremea va fi calda pentru aceasta…

- Meteorologii de la ANM anuța ca temperaturile vor continua sa cresca la Cluj, maximele termice depașind 22 grade.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 23 grade Clesius și 9 grade Celsius. De asemenea, cerul va fi predominant senin pe tot parcursul zilei.Marți, vremea…