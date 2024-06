Stiri pe aceeasi tema

- SUA au facut un test cu o racheta hipersonica cu capacitati nucleare care poate lovi Moscova sau Beijingul in mai putin de 30 minute, potrivit national.ro. Armata americana a efectuat un test de lansare a unei rachete nucleare hipersonice, care este conceputa pentru a contracara amenintarea militara…

- Xi Jinping l-a intampinat pe Putin cu covorul rosu intins in fata Salii Mari a Poporului din Beijing, unde au fost salutati de soldati ai Armatei Populare de Eliberare, de salvele a 21 de tunuri in Piata Tiananmen si de copii care fluturau steagurile Chinei si Rusiei. China si Rusia au declarat un parteneriat…

- Rusia va organiza, pentru al treilea an consecutiv, parada militara de Ziua Victoriei, in contextul in care are loc razboiul din Ucraina. Parada marcheaza infrangerea Germaniei naziste de catre forțele SUA, ale Marii Britanii și Uniunii Sovietice in cel de-al Doilea Razboi Mondial. Parada de Ziua Victoriei…

- Kremlinul a ignorat o calatorie in China a secretarului de stat american Antony Blinken, in timpul careia acesta și-a exprimat ingrijorarea cu privire la sprijinul chinez pentru armata rusa, afirmand ca Moscova și Beijingul vor continua sa continue cooperarea, scrie Reuters. Blinken și-a exprimat ingrijorarile…

- Cardurile rușilor denumite MIR au fost blocate pentru tranzacții in strainatate. Rusii nu mai pot sa utilizeze aceste carduri din cauza sanctiunilor occidentale. In unele țari nu pot face nici macar un transfer. Chiar si unele tarile prietenoase cu regimul lui Putin refuza sa mai lucreze cu aceste carduri.…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a apreciat joi, 4 aprilie, ca planul de pace in Ucraina propus de China este cel mai rezonabil de pana acum, informeaza Reuters, potrivit Agerpres.Beijingul a prezentat in urma cu un an un document cu 12 puncte pentru rezolvarea conflictului ucrainean, care propune…

- Ucraina și-ar putea anula in cateva zile lista neagra de „sponsori ai razboiului”, piesa centrala a campaniei Kievului de a dezvalui companiile care fac afaceri cu Rusia, dupa o reacție din partea unor țari precum China și Franța, potrivit Reuters care citeza doua surse familiarizate cu subiectul.Acestea…