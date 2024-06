Stiri pe aceeasi tema

- Feli traiește din nou o frumoasa poveste de dragoste dupa ce s-a desparțit de tatal fiicei sale. Artista nu vrea sa se afișeze inca alaturi de noul iubit, iar Nora Luna știe ca mama sa are un nou partener.In urma cu 2 ani, Feli Donose a luat decizia de a pune punct mariajului cu tatal fiicei sale. Dupa…

- ”Binecuvantare e, cand rasare soarele...”, așa suna versurile lui Feli și se pare ca sunt cat se poate de reale și se aplica și in viața frumoasei cantarețe. Dupa o perioada ”cu nori”, soarele a aparut in viața ei și din nou e fericita. E intr-o noua relație și ne vorbește, in exclusivitate pentru Spynews.ro,…

- Nicoleta Nuca ne vorbește despre complexul pe care l-a avut in perioada adolescenței. Cunoscuta cantareața a vrut atunci sa faca o schimbare, iar din acel moment și-a schimbat total stilul de viața. Declarații, in exclusivitate pentru Spynews.ro.

- Andreea Raicu și Anca Serea sunt doua dintre cele mai apreciate aparitii de pe micul ecran, insa, puțini sunt cei care știu legatura dintre cele doua, dar și ce parere are soția lui Adi Sina despre fosta prezentatoare TV.Recent, soția lui Adi Sina a facut o serie de declarații despre Andreea Raicu,…

- Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau au ajuns la o ințelegere privind programul copiilor lor de Paște. Cantareața și omul de afaceri au custodie comuna pentru baieții lor, insa aceștia au domiciliul la ea. In urma cu mai bine de cinci ani de zile Claudia Patrașcanu și Gabi Badalau s-au desparțit. Nu au…

- Ana-Maria Calița vorbește despre cumpana vieții sale. Actrița a ramas marcata și inca are momente cand se sperie. Medicii i-au spus ca s-ar putea sa nu mai poata merge niciodata, dupa ce a fost victima unui accident rutier destul de grav.