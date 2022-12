Horoscop duminică – 4 decembrie. Nativii care trebuie să profite la maximum de ziua liberă Horoscopul de duminica, 4 decembrie 2022, ne spune ca urmeaza o zi destul de agitata, plina, dar placuta. Cu luna in zodia de foc, vom fi mai increzatori in forțele proprii. Atenție, totusi, la posibilele conflicte cu partenerii! BERBEC Berbecii sunt filosofici astazi. Va exprimați ideile creative și primiti susținerea familiei, atat morala, cat și […] The post Horoscop duminica - 4 decembrie. Nativii care trebuie sa profite la maximum de ziua libera first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

