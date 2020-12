Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop complet post-coronavirus, cu Mihai Voropchievici. Previziuni 2021 pentru toate zodiile. Numerologul Voropchievici a oferit la Antena 3 horoscopul pentru anul viitor pentru fiecare zodie in parte. In 2021 trebuie sa va uitați in sufletul vostru și sa pastrați o moderație. Totul va fi in armonie…

- Astrele nu stau in loc, iar astazi va fi o zi mult mai buna decat cea de ieri. Oricat de greu a fost acest an, trebuie sa recunoaștem ca experiențele cu care a venit la pachet ne-au ajutat sa evoluam.

- Azi este o zi perfecta pentru relaxare. Ești iubitor și prietenos și oamenii din jur iți raspund cu aceeași moneda. Cei single ar trebui sa profite de aceasta energie și sa-și stabilieasca intalniri romantice.

- Horoscop 21 decembrie 2020. Se spune ca ochii nu mint niciodata, iar unele zodii o vor simți pe propria piele înca dinainte ca primele cuvinte sa fie spuse. Sunt momente magice în dragoste, care nu trebuie ratate sub nicio forma din cauza fricii sau a…

- Horoscop 25 noiembrie 2020. Batalia personalitaților puternice, acționați cu prudența. Pentru unii sunt certuri, pentru alții sunt bârfe. Te poți afla în mijlocul lor și este indicat sa stai deoparte. Chiar și daca joci rol împaciuitor, s-ar putea sa te murdarești.…

- BERBEC - Relație: Iți plac situațiile clare, dar relația ta va fi total in ceata, pentru ca nu esti deschis cu jumatatea ta. Si partenerul tau este puțin reticent in a-și exprima gandurile. Sanatate: Daca simți ca energia lui Marte te face agresiv, practicarea sportului te va ajuta sa controlezi…

- Horoscopul zilei de 6 octombrie 2020. Astazi vom fi foarte curioși și dornici sa socializam și totul ar putea decurge minunat daca ne-am arata prietenia și iubirea. Insa noua ne place sa complicam lucrurile și vom avea toane care vor strica puțin echilibrul armoniei

- HOROSCOP BERBEC - va avea un an de succes dar cu multa munca. Are parte de multa agitație, iubirea e la cote inalte. Salariul poate sa creasca, insa și cheltuielile vor fi mari. Moment bun pentru investiții in tehnologie. HOROSCOP TAUR - are toate valențele bune. Munca, dragostea, sanatatea,…