Horoscop chinezesc pentru săptămâna 5-11 februarie 2024. Ultimele zile din anul Iepurelui ne pregătesc pentru fiorosul an al Dragonului Pe masura ce ne pregatim sa intampinam Dragonul de Lemn, energia se va schimba in mod substanțial. Iepurele de Apa a fost un an al armoniei, sensibilitații și intuiției, dar acum ne indreptam catre un Dragon puternic și dominator, susținut de elementul lemnului.Aceasta tranziție aduce cu sine o schimbare de paradigma in modul in care ne abordam viața și ne relaționam cu ceilalți. Vom simți o forța mai mare, impulsul de a acționa, dar și nevoia de a ne adapta la schimbarile constante. Este vremea sa ne pregatim pentru acest nou val de energie și sa deschidem porțile spre potențialul nostru neincercat… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Odata cu intrarea Lunii in Sagetator, se amplifica și mai mult energia pozitiva și aventuroasa a acestui weekend. Luna in Sagetator aduce cu sine o doza de optimism, expansiune și dorința de a descoperi noi orizonturi. Aceasta combinație astrala va invita la explorare, sa incercam lucruri noi și sa…

O creatura mistica și fascinanta, dragonul este considerat in cultura chineza un simbol al puterii, ințelepciunii și norocului. In aceasta saptamana, influența sa se amplifica, oferind zodiilor oportunitați extraordinare de creștere și evoluție. Fie ca sunteți nascut sub semnul dragonului sau sub o…

