Stiri pe aceeasi tema

- Zodiacul chinezesc este o latura a astrologiei inconjurata de multe superstiții si traditii care isi au radacinile in vremuri demult apuse. Afla ce iți rezerva astrele, astazi, 6 noiembrie

- Se anunța o perioada liniștita și frumoasa pentru toți nativii, dar nu este exclus sa apara și tensiuni in relația cu persoana iubita. Afla ce iți rezerva astrele in saptamana 28 octombrie- 3 noiembrie.

- Zodiacul chinezesc este o latura a astrologiei inconjurata de multe superstiții si traditii care isi au radacinile in vremuri demult apuse. Afla ce iți rezerva astrele, astazi, miercuri, 23 octombrie.

- Zodiacul chinezesc este o latura a astrologiei inconjurata de multe superstiții si traditii care isi au radacinile in vremuri demult apuse. Afla ce iți rezerva astrele, astazi, marți, 22 octombrie.

- Zodiacul chinezesc este o latura a astrologiei inconjurata de multe superstiții si traditii care isi au radacinile in vremuri demult apuse. Afla ce iți rezerva astrele, astazi, joi, 17 octombrie.

- HOROSCOP BERBEC - Berbecii sunt vizați direct de semnul eficienței. Sapamana debuteaza pentru ei cu promisiunea unor rezultate importante.In zilele de marți și miercuri iau decizii vitale prin care se impun ca autoritate, avand scopuri clare, atat financiar cat și managerial. HOROSCOP TAUR - Taurii…

- HOROSCOP BERBEC - o saptamana foarte buna, mai ales sub aspecte financiare, scrie antena3.ro. E cazul sa munceasca pe rupte. Sambata, aspecte mai tensionate, comunicarea trebuie sa fie cat mai clara, toata lumea are tendința sa distorsioneze mesajele. Altfel, o saptamana in care se mobilizeaza, trebuie…

- Weekendul 6-8 septembrie a inceput deja, iar astrologii vin cu vesti extrem de bune pentru toate zodiile. Dar, chiar daca zilele vor fi bune pentru toti, trebuie sa recunoastem ca trei nativi sunt norocosii zodiacului si vor trai experiente de neuitat.