HOROSCOP APRILIE 2020. Zodiile care îşi schimbă norocul în Aprilie Berbec – In luna aprilie Berbecii vor avea norocul de partea lor, atat in afaceri, cat și in relațiile amoroase. Acest lucru nu se realizeaza fara efort din partea lor insa, ci se vor dedica in totalitate scopurilor lor, motiv pentru care vor fi rasplatiți ca atare. Taur – Pentru Tauri lucrurile nu se schimba prea mult, deoarece li se cunoaște firea perseverenta, dorința de autodepașire. Astfel, norocul vine odata cu trecerea anilor, prin sacrificii, nu prin hazard. Gemeni – Gemenii identifica foarte bine o șansa care li se ofera și profita de ea cat de mult pot. Ei nu lasa norocul… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

Stiri pe aceeasi tema

- Berbec – Berbecii sunt afectați in aceasta perioada de volumul de munca pe care trebuie sa il presteze și care le genereaza o oboseala cronica. E important sa iși mențina calmul, totuși, pentru ca roadele muncii lor se vor vedea in curand. Taur – Deși par invincibili, Taurii sunt afectați…

- Berbec – Berbecii vor avea Karma pozitiva in luna aprilie, lucru de bun augur, semn ca nimic rau nu au facut. Ceea ce domnește in aceasta luna este calmul, liniștea interioara și descoperirile despre propriul eu, inclusiv un efort suplimentar in ceea ce privește intuiția și dezvoltarea personala.…

- HOROSCOP APRILIE 2020 Berbec – Berbecii vor primi vești mari in Aprilie de la o ruda indepartata, cu care stagnasera legatura o buna perioada de timp. Acest lucru le va aduce un sentiment de liniște și ii va echilibra din punct de vedere emoțional. HOROSCOP APRILIE 2020 Taur – Pentru Tauri…

- BERBEC Berbecii vor reuși sa iși achite datoriile pe care le aveau de ceva timp și sa mai ramana și cu o suma destul de mare dupa aceste plați. Totul se datoreaza faptului ca in ultima perioada ai stat mai mult in casa și te-ai gandit ce ar trebui sa faci. Ai grija ca de acum incolo sa nu…

- Berbecii reușesc sa iasa in evidența la locul de munca și șa primeasca laude din partea șefilor. Au trudit din greu in ultima perioada și acum simt ca a venit momentul sa culeaga roadele. Seara se vor intalni cu prietenii și vor sarbatori noua funcție. Taurii au parte de caștiguri financiare…

- BERBEC Ai avut parte de eșecuri și ani grei, dar avem vești bune pentru tine! Stelele ne arata ca te așteapta un viitor stralucitor. Ai muncit ani grei, iar acum poți culege roadele. Lasa-te pe spate și așteapta-ți norocul, caci el este deja pe drum. In anul 2020 și 2021 vei avea parte de multe calatorii…

- Berbecii au parte de o luna excelenta, capricornii castiga bani, iar gemenii isi vor rezolva probleme Nativii din zodia Gemeni se vor concentra in prima luna a anului 2020 pe rezolvarea mai multe probleme din sfera profesionala, in timp ce finalul lunii se anunta bun in ceea ce priveste viata amoroasa.…

- Leu: Va fi o iarna speciala pentru tine și vei avea prilejul sa iti demonstrezi abilitatile de lider. Dumnezeu te va veghea, iar sanatatea va fi punctul tau forte. Vei duce la bun sfarsit tot ce ti-ai propus, iar dragostea nu-ti va lipsi. Pesti: Vei avea succes pe plan sentimental. Credinta…