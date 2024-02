BERBEC Cuvintele au un impact sporit acum, așa ca alege-le cu grija. Ceva din trecut care a ramas nerezolvat poate reaparea și va poate cere atenția. A merge mai departe cu un bagaj mai puțin emoțional ar trebui sa fie obiectivul acum! Evita sa te gandești exagerat la lucruri, dar țintește-te spre onestitatea de sine. […] The post Horoscop 28 februarie 2024 – Cuvintele au un impact sporit acum first appeared on Ziarul National .