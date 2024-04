Horoscop pentru vineri, 5 aprilie 2024. Iata ce le este rezervat zodiilor

Calendar ortodox, 5 aprilie 2024. Iata ce sarbatoare este astazi

In aceasta luna, in ziua a cincea, pomenirea sfintilor mucenici Claudie, Diodor, Victor, Victorin, Papia, Serapion si Nichifor.Tot in aceasta zi, pomenirea sfintilor mucenici Teodul si Agatopod.Din acesti doi sfinti, Teodul era mai tanar, iar Agatopod mai ajuns de varsta,… [citeste mai departe]