Stiri pe aceeasi tema

- BERBEC Aveti tendinta sa fiti impulsiv si sa-i ofensati pe cei apropiati. In relatiile cu persoana iubita, fiti onest si recunoasteti unde ati gresit!TAUR Atunci cand incepeti un nou proiect, planificati din timp pasii pe care trebuie sa-i urmati.

- BerbecEsti pus in fata unei decizii si nu stii cui sa dai prioritate: ratiunii sau sentimentelor? Ambele au ceva de spus in problema de fata, dar se pare ca vei asculta doar ce-ti transmite mintea. Ai de ales intre ce e bine sa faci, moralmente vorbind, si ce ti-ar placea tie sa faci.

- BERBECNu va faceți griji daca aveți probleme cu banii in aceasta perioada, deoarece s-ar putea ca situația sa se schimbe in curand. Acum insa ar fi bine sa economisiți atunci cand puteți.TAUR Astrele spun ca veti avea o zi reusita, deoarece va simtiti in forma.

- BERBECSunteti agitat din cauza programului haotic. Astrele va indeamna sa prioritizati activitatile. In caz contrar, riscati sa aveti probleme la locul de munca.TAUR Este posibil sa castigati niste bani si sa-i investiti intr-un proiect personal.

- BERBECEste o zi foarte buna pentru a va relaxa, mai exact aveti capacitatea necesara pentru a lasa in spate, a ignora tot ceea ce va apasa și va enerveaza in jur.TAURPrudenta mare la prieteni sau la persoanele din anturaj care vin cu fel și fel de sfaturi și idei catre voi.

- BERBEC Ar fi bine sa optati pentru prudenta in toate domeniile in care actionati. Nu are rost sa mizati pe noroc atunci cand nu este de partea dumneavoastra. TAURS-ar putea ca o discutie la locul de munca sa se transforme intr-un adevarat conflict.

- BERBECLa locul de munca ati avut o sarcina care v-a dat mari batai de cap si pe care, in sfarsit, ati finalizat-o. Bucurati-va, se pare ca ati scapat de necaz.TAURVa planificati un proiect personal care necesita un buget prea mare.

- BERBECAveti ocazia sa analizați dintr-un alt punct de vedere un contract și nu este exclus ca aveti idei foarte bune. TAUR Azi veti putea sa va reevaluati sursele de venit sau sa va analizati unele principii de viața. Va trebui, cel mai probabil, sa le puneti in practica.