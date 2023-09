Horoscop 23 septembrie 2023. Liniștea și introspecția predomină Ieșirile din casa sunt cele care vor domina ziua. Totuși, unii nativi vor prefera mai degraba activitațile casnice decat sa paraseasca siguranța și confortul caminului. Berbec Liniște. In sfarșit, ai și tu parte de ceva liniște in acest final de saptamana. Și, da, contrar firii tale, ești calm, chiar Zen astazi. Intreaga zi ți-o dedici activitaților petrecute in familie, iar daca ești singur, iți dedici te ocupi de activitați culturale sau lecturarii unei carți, ducandu-te cu mintea intr-un univers cu totul special. Taur Ai o dispoziție pozitiva azi și de aceea ești dispus sa lași trecutul și… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 29 august 2023. Racii vor fi rasplatiți la locul de munca, dupa o perioada lunga in care nimic nu le-a mers cum trebuie. Nu s-au legat parteneriate, colaborari, afaceri. Au pierdut bani și contracte importante, de parca Mercur a fost retrograd jumatate de an in Casa banilor lor. In sfarșit,…

- Berbec Nu ar trebui sa reacționezi la barfe și remarci critice, care astazi pot fi lansate de persoane apropiate: la urma urmei, o relație lunga și puternica cu ele este mult mai importanta decat ranchiunele marunte. Taur Nu face bine la un joc prost: de ce sa pretinzi ca ai totul bun și minunat, daca…

- Horoscop 25 iulie 2023. Leii sunt in centrul atentiei și primesc și mai mulți bani și oportunitați. Cand s-a imparțit norocul pentru vara asta, clar ca voi ați stat primii la rand și ați apucat cu ambele maini, altfel nu se explica aceasta perioada extrem de buna pe care o aveți. Dragi Lei, profitați…

- Horoscop 19 iulie 2023. Energie debordanta astazi pentru Fecioare, dar și noroc! Totul se leaga pentru voi, prietenii va sar in ajutor, șefii va apreciaza, partenerii de afaceri va recunosc meritele. Pare a fi cea mai buna zi din aceasta vara pentru Fecioare. Horoscop 19 iulie 2023 pentru Berbec Energia…

- Horoscop 13 iulie 2023. Unii nativi ar trebui sa fie cat se poate de chibzuiți cu banii astazi și sa nu cheltuie daca nu este absoluta nevoie. Lasați pentru alte zile, așadar, investițiile importante, iar astazi doar analizați și verificați foarte bine achizițiile pe care urmați sa le faceți! Horoscop…

- Horoscop 6 iulie 2023. Leii simt o energie puternica de a-și depași limitele, iar astrele ii ajuta in acest sens. Cei din jur vor fi uimiți de dorința Leilor de a face lucruri neobișnuite, de care se temeau sau le refuzau pe motiv ca ii scot din zona de confort. Ei bine, astazi este o zi speciala pentru…

- Berbec Astrele te indeamna sa iți dedici aceasta zi ție insuți – sau, mai bine zis, activitații care iți aduce cea mai mare placere: pentru unii este vorba de autoingrijire, pentru alții de lectura, pentru alții de lucrul la ac. Taur Indiferent de ceea ce faci – chiar daca e vorba doar de treburile…

- Astrele au pregatit noi provocari pentru zodii, unele fiind mai norocoase, iar altele mai puțin. Berbec Riscul ca Berbecii sa piarda bani este mare, chiar daca au intenții bune. Cel mai bine ar fi sa nu cheltuiți bani pe lucruri nefolositoare și sa nu dați imprumut nimanui. Taur Ai in fața o zi cu…