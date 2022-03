Simona Halep a invins-o pe Sorana Carstea si s-a calificat in sferturi la Indian Wells

Jucatoarea din Constanta s a impus in doua seturi.Primele doua romance din clasamentul mondial de tenis, Simona Halep 26 WTA si Sorana Carstea 27 WTA , s au duelat in aceasta seara in optimile turneului WTA 1000 de la Indian Wells… [citeste mai departe]