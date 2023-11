Horoscop 15 noiembrie. Beneficii financiare, dar și cheltuieli mari Cheltuieli multe pentru lucruri importante, dar și pentru obiecte mai puțin necesare. Berbecii, Taurii și Capricornii vor fi campioni la impraștiatul banilor in dreapta și-n stanga. Berbec Berbecii vor fi nevoiți sa scoata mai mulți bani din buzunar astazi. Unii vor dori sa-și investeasca de buna voie banii pe bursa, alții, insa, vor avea cheltuieli neprevazute, fiindca fie un accident rutier cu mașina ii va obliga la asta, fie cineva din familie va avea nevoie sa fie ajutat cu bani. Unii nativi insa vor cheltui mai degraba bani din nevoia de relaxare, decat pentru ca au intr-adevar nevoie de… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

