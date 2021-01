Stiri pe aceeasi tema

- Horoscop 15 ianuarie 2021. Astrologii au vesti bune pentru nativii zodiacului, mai ales in ceea ce priveste dragostea. Fiti deschisi, sinceri si aveti curajul de a va dezvalui sentimentele. Si in sfera afacerilor sunt anuntate schimbari pozitive, dati dovada de seriozitate, iar succesul va aparea mai…

- Horoscop 27 noiembrie 2020. Astazi este despre viata petrecuta printre rude si prieteni, dar avem nevoie de rabdare pentru a întelege problemele fiecaruia. Gemenii trebuie sa iasa din zona de confort. Horoscop 27 noiembrie 2020.…

- Horoscop 18 noiembrie 2020. Vești bune pentru mai multe zodii, in special pe plan sentimental. Cine are curajul sa faca primul pas va avea numai de caștigat, scrie observatornews.ro . Varsatorii sunt plini de energie si pusi pe fapte mari, iar Gemenii și Racii sunt norocoșii zodiacului in aceasta zi.…

- Horoscop 18 noiembrie 2020. Vești bune pentru mai multe zodii, în special pe plan sentimental. Cine are curajul sa faca primul pas va avea numai de câștigat. Ziua de miercuri aduce multe vești bune și întâmplari incredibile pentru nativii…

- Horoscop 5 noiembrie 2020. Nativii care dau dovada de creativitate au șansa sa-și faca anumite cunoștințe care îi ajuta pe viitor în activitatea profesionala. Horoscop 5 noiembrie 2020. Berbec Nativii Berbec dau dovada…

- Horoscop 4 noiembrie 2020. Ce au pregatit astrele pentru cele 12 zodii? Unele probleme la orizont sau poate momente placute? Nativii au de luat decizii importante care au puterea de a le schimba radical viața. Peștii se simt sensibili, însa nu trebuie sa se lase copleșiți…

- HOROSCOP 30 OCTOMBRIE. HOROSCOP BERBEC Berbecii trebuie sa iși dea frau liber tuturor ideilor pe care le au și sa iși asume o noua responsabilitate sau chiar mai multe. Aceștia sunt pe cale sa devina cea mai buna versiune a lor și sa se autodepașeasca. Primul nativ al zodiacului trebuie sa…

- Horoscop 20 octombrie 2020. O noua saptamâna aduce noi provocari în viețile zodiilor. Sagetatorii trebuie sa faca fața unor cuvinte dure. Fecioarele au parte de momente dificile. Horoscop 20 octombrie 2020. Berbec Ești pe punctul…