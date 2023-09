Horoscop 10 septembrie 2023. O zi bună pentru răsfățul de orice fel Favoriții astrelor vor fi astazi cei din zodiile Sagetator, Capricorn și Varsator, dar nici ceilalți nu se vor simți uitați de destin. Veți cauta și veți gasi mijloacele care sa va faca sa va simțiți rasfațați. Berbec Un telefon primit de la o cunoștința despre a carei existența nu mai știai nimic te va face sa reiei legaturile cu ea și cu grupul cu care obișnuiai candva sa iți petreci timpul liber. E o bucurie, dar și o povara a amintirilor trecutului. Taur E o zi fierbinte in dormitor pentru tine, dar vor fi și ceva nori de ploaie cand vei primi vizita inopinata a unor prieteni de-ai partenerului… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

